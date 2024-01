Sleeping Dogs – zwiastun kryminalnego thrillera. W roli głównej Russell Crowe

Bohaterem filmu jest tracący pamięć, były detektyw z wydziału zabójstw, Roy Freeman (Crowe). Dzięki nowatorskiej terapii Alzheimera ma okazję powrócić do działania i zbadać sprawę brutalnego morderstwa dokonanego na profesorze college'u. Walczący o odzyskanie pamięci Roy prosi swojego byłego partnera o pomoc we wznowieniu śledztwa. Na ich drodze pojawi się tajemnicza kobieta oraz wiele splątanych i bardzo niejasnych wydarzeń.

Russell Crowe w thrillerze kryminalnym Sleeping Dogs. Jest pierwszy zwiastun

Sleeping Dogs wyreżyserował scenarzysta Adam Cooper i jest to jego debiut w nowej roli. Wcześniej był znany jako autor skryptów do filmów: New York Minute, Accepted, Exodus: Gods and Kings, The Transporter Refueled, Allegiant i Assassin's Creed. Scenariusz napisali Adam Cooper i Bill Collage, bazując na powieści Księga luster autorstwa E.O. Chirovici.