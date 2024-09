Slasher z 2012 roku powraca w remasterze. Premierowy zwiastun Lollipop Chainsaw RePOP

Lollipop Chainsaw RePOP przenosi nas do amerykańskiego miasteczka San Romero, w którym horda zombie, a wśród niej chłopak głównej bohaterki - cheerleaderki Juliet Starling. Zostaje on uratowany poprzez rytuał, podczas którego zostaje odcięta mu głowa podróżująca z bohaterką przez całą grę.

Poza odnowioną grafiką oraz lepszą wydajnością nowa wersja Lollipop Chainsaw będzie zawierać też m.in. dwa dodatkowe tryby gry, nowe bronie, skórki oraz system nagradzający nas za wykonywanie wielu ataków pod rząd. Warto dodać, że tytuł został przeceniony na Steamie o 10 procent i do 25 września będzie go można kupić w cenie 170,10 zł.

Jak wspomnieliśmy, premiera Lollipop Chainsaw RePOP na PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S oraz PC odbędzie się dzisiaj. Miały to być wszystkie platformy z wspomnianą grą, lecz niedawno Yoshimi Yasuda, czyli producent remastera ujawnił, że gra pojawi się również na PlayStation 4 oraz Xbox One. Stanie się to nieco później, a dokładnie w listopadzie tego roku i będą to tylko wersje cyfrowe.