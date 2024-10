SkyShowtime ze świetnymi nowościami w listopadzie. Kolejne kinowe filmy zadebiutują na platformie

Nie będzie to jednak jedyny serial tego twórcy i już w najbliższym miesiącu z sezonem 5b powróci Yellowstone, a także zadebiutuje Landman: Negocjator. Pojawi się również nowy serial The Darkness oraz Action, czyli dokumentalna seria z Keanu Reevesem. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

Warto również wspomnieć o obecnie trwającej promocji na nowy pakiet SkyShowtime Premium. Do 9 grudnia możecie skorzystać z oferty, dzięki której zapewnicie sobie subskrypcję za połowę ceny na zawsze.

SkyShowtime – premiery w listopadzie 2024

Lioness – 1 listopada (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Serial nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana to szpiegowski thriller inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym. Lioness opowiada historię Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem. W nowym sezonie znów wystąpi gwiazdorska obsada: Zoe Saldaña (równocześnie producentka wykonawcza serialu), Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly, laureat Oscara Morgan Freeman oraz laureatka Oscara i producentka wykonawcza Nicole Kidman.

The Darkness – 1 listopada

Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego - nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia. W nakręconym w Reykjaviku serialu występują: nominowana do Oscara Lena Olin, Jack Bannon, Douglas Henshall, Björn Hlynur Haraldsson, Thorsteinn Bachmann, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Tora Hallström, Ahd Tamimi i Árni Þór Lárusson. Serial reżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Lasse Hallströmem.

Co będzie dalej – 2 listopada

Dwoje dawnych kochanków, Bill (David Duchovny) i Willa (Meg Ryan), zmuszeni są nocować na zasypanym śniegiem regionalnym lotnisku. Opóźnienie trwa w nieskończoność, a marzycielka Willa i katastrofista Bill są tak samo zauroczeni i zirytowani sobą nawzajem, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak w miarę odkrywania zagadki wspólnej przeszłości i konfrontacji swojego życia z dawnymi marzeniami, zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie jest tylko zbiegiem okoliczności.

Yellowstone (Sezon 5B) – 14 listopada (kolejne odcinki co tydzień)