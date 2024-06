SkyShowtime zapowiedziało kolejny polski serial. To spin-off Chyłki

SkyShowtime zapowiedział kolejny polski serial. Do Ślebody, która trafi na platformę w najbliższych kilkunastu miesiącach, widzowie mogą oczekiwać również serialu Langer, czyli kolejnej adaptacji powieści Remigiusza Mroza. Co ciekawe, Langer jest spin-offem Chyłki, wielkiego hitu Playera, który już wkrótce będzie można oglądać również na platformie Max. Jak łatwo przewidzieć oba seriale od konkurencyjnych platform nie będą jednak połączone ze sobą jedną serią.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem Piotr popełni błąd i sprawiedliwość zwycięży?