SkyShowtime kusi darmowym okresem próbnym

SkyShowtime robi wszystko, żeby zachęcić nowych użytkowników do wykupowania abonamentu. Najpierw oferował niezwykle niską opłatę miesięczną, a teraz nowi użytkownicy mogą liczyć na pierwsze siedem dni korzystania całkowicie bez opłat i z dostępem do całej biblioteki serwisu.

Darmowy dostęp został przygotowany z myślą o nowych użytkownikach, chcących sprawdzić czy nowy na polskim rynku streamer pasuje ofertą do ich preferencji. Platforma zawitała do Polski w połowie lutego bieżącego roku i od samego początku mozolnie pnie się do góry. Nie jest to co prawda realny konkurent dla największych graczy, ale SkyShowtime coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Widzów przekonał do siebie z pewnością serialem Yellowstone i jego prequelami oraz kilkoma ważnymi produkcjami ze stajni Universalu.

SkyShowtime za darmo przez 7 dni

Teraz każdy chętny może zarejestrować się na platformie i skorzystać z darmowego, trwającego siedem dni, okresu próbnego. Po jego zakończeniu można zrezygnować bez konsekwencji lub wykupić standardowy abonament w wysokości 24,99 zł.