Skull & Bones z premierowym zwiastunem. Ubisoft promuje grę hitem Billie Eilish

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już jutro ruszą otwarte beta testy Skull & Bones. Wszyscy zainteresowani będą mieli więc okazję sprawdzić za darmo nową grę Ubisoftu za darmo tuż przed jej premierą. Tymczasem francuska firma postanowiła przypomnieć graczom o zbliżającym się debiucie wspomnianej produkcji i opublikowała premierowy zwiastun gry.

Ubisoft prezentuje premierowy zwiastun Skull & Bones

W najnowszym zwiastunie Skull & Bones wykorzystano popularną piosenkę Billie Eilish zatytułowaną „You Should See Me In A Crown”. W nadchodzącej produkcji Ubisoftu gracze będą mogli bowiem zostać „najstraszliwszym pirackim magnatem”. We wspomnianym materiale nie brakuje natomiast ujęć skupiających się na widowiskowych bitwach morskich. Rzućcie okiem i sprawdźcie sami.