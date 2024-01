Skok w przestworzach na przedpremierowym zwiastunie. Nowa komedia akcji z Kevinem Hartem od Netflixa

Międzynarodowa ekipa zajmująca się napadami, dowodzona przez Cyrusa Whitakera (Kevin Hart), dokonuje brawurowego napadu na samolot transportujący złoto z Londynu do Zurychu. Ich łupem ma paść 500 mln dolarów.

Kevin Hart w brawurowej komedii akcji Skok w przestworzach

Skok w przestworzach będzie jedną z pierwszych dużych premier w serwisie Netflix w 2024 r. Za reżyserię odpowiada amerykański filmowiec F. Gary Gray, reżyser takich filmów jak Friday, Set It Off, Negocjator, A Man Apart, Włoska robota, Be Cool, Law Abiding Citizen, Straight Outta Compton, The Fate of the Furious i wcześniej Men in Black: International. Stworzył także wiele teledysków oraz filmów krótkometrażowych. Scenariusz napisał Daniel Kunka.