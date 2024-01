Silent Hill 4: The Room w Unreal Engine 5. Zobaczcie jak to wygląda!

W sieci pojawiły się dwa filmy prezentujące remake Silent Hill 4: The Room w Unreal Engine 5. Trzeba przyznać, że gra wygląda niesamowicie.

Autor projektu odtworzył mieszkanie Henry'ego Townshenda. Można powiedzieć, że tylko tyle, ale wynik jego pracy jest naprawdę imponujący. Niestety nie planuje publikacji grywalnego dema swojego dzieła, a więc pozostaje nam jedynie podziwianie filmowej prezentacji.

Silent Hill 4: The Room w Unreal Engine 5

Mimo tego, jest duża nadzieja, że Bloober Team, który pracuje nad Silent Hill 2 Remake zbliży się do tego rezultatu, ponieważ również tworzy tę grę w oparciu o Unreal Engine 5. Jeśli mu się to uda, jest duża szansa, że będzie to jedna z najlepiej prezentujących się gier na PC.