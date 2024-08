Silent Hill 2 Remake zadebiutuje bez opóźnień. Ruszyły ostatnie przygotowania

Na majowym State of Play ujawniono dokładną datę premiery Silent Hill 2 Remake. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ma zadebiutować na rynku za niecałe dwa miesiące i wygląda na to, że gracze nie muszą obawiać się o ewentualne opóźnienia. Konami i deweloperzy z Bloober Team rozpoczęli bowiem „ostateczne” przygotowania do premiery remake’u kultowej produkcji z 2001 roku.

Konami i Bloober Team rozpoczynają „ostateczne” przygotowania przed premierą Silent Hill 2 Remake

Taką wiadomością podzielił się Mateusz Lenart – reżyser kreatywny z Bloober Team – we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X. Deweloper ujawnił, że polskie studio wybrało się do biura Konami w Tokio. Zgodnie z przekazanymi informacjami celem wizyty polskiego zespołu jest „dopracowanie ostatecznych planów” przed premierą Silent Hill 2 Remake.