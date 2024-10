Silent Hill 2 Remake zaatakowany za „woke”? Nieprawdziwe recenzje i zablokowana strona na Wikipedii

Silent Hill 2 Remake ma swoją oficjalną premierę już jutro, ale pierwsi gracze mogli sprawdzić grę już w weekend, decydując się na zakup droższej edycji. Odświeżona wersja kultowego horroru od Konami może pochwalić się wysokimi ocenami od branżowych mediów. Taki stan rzeczy nie podoba się fanom oryginalnej gry, a także osobom, które już wcześniej nagłaśniały, że produkcja Bloober Team posiada „elementy woke”. Dali temu wyraz na anglojęzycznej stronie Wikipedii, gdzie wprowadzono fałszywe oceny w recenzjach. Doprowadziło to do tego, że obecnie stronę gry na Wikipedii nie można w żaden sposób edytować.

Silent Hill 2 Remake – afera z recenzjami na Wikipedii

W ostatnich dniach strona Silent Hill 2 Remake była wielokrotnie zmieniana przez niezarejestrowanych użytkowników. Ich celem padły szczególnie sekcja z recenzjami, która przedstawiała fałszywe oceny z branżowych mediów. Gra miała zebrać „najgorsze możliwe recenzje” i najczęściej padały oceny od 0 do 2. Eurogamer, który wystawił Silent Hill 2 Remake najwyższą ocenę, na Wikipedii wpisana była ocena 0/5. Z kolei Gamespot miał wpisaną notę 2/10. Doprowadziło to do tego, że strona gry została tymczasowo zablokowana na Wikipedii i nie można jej edytować.