Silent Hill 2 Remake z kolejną klasyfikacją wiekową. Premiera coraz bliżej?

Wygląda na to, że prace nad odświeżoną wersją hitu z 2001 roku powoli zmierzają ku końcowi.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Konami może wkrótce rozpocząć kampanię promocyjną Silent Hill 2 Remake. W jednej z zagranicznych sieci sklepów zauważono bowiem plakaty poświęcone wspomnianemu tytułowi. Niewykluczone, że japońska firma rzeczywiście podzieli się wkrótce nowymi informacjami na temat produkcji Bloober Team. Gra otrzymała bowiem kolejną klasyfikację wiekową.

Silent Hill 2 Remake sklasyfikowane przez ESRB. Prace nad grą najwyraźniej zmierzają ku końcowi

W ostatnich dniach Silent Hill 2 Remake zostało bowiem sklasyfikowane przez ESRB. Organizacja zajmująca się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej wręczyła odświeżonej wersji hitu z 2001 roku kategorię M. Oznacza to, że we wspomnianym regionie gra Bloober Team i Konami będzie skierowana do osób powyżej 17. roku życia.