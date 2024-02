Silent Hill 2 Remake vs oryginalna gra - porównanie jakości grafiki

Najnowszy zwiastun Silent Hill 2 Remake stał się pretekstem do porównania jakości grafiki tej gry z kultowym poprzednikiem.

W sieci pojawił się film, będący porównaniem oprawy graficzne j Silent Hill 2 Remake , zaproponowanej przez polski zespół z Bloober Team, z grafiką oryginalnej wersji gry. Daje on pojęcie, co udało się osiągnąć w tym zakresie.

Do produkcji remake’u Silent Hill 2 użyto silnika graficznego Unreal Engine 5, znanego z potężnych możliwości. Dlatego ciekawie będzie sprawdzić, co ekipie Bloobera udało się z niego wycisnąć. Warto przy okazji przypomnieć, że w deweloper ujawnił początkowe wymagania sprzętowe. Wynika z nich, że krata NVIDIA RTX2080 byłaby w stanie uciągnąć grę w rozdzielczości 1080p/ przy 30. klatkach. Trzeba również pamiętać, że powstającą produkcję porównujemy do gry, która powstała dla PlayStation 2.

Silent Hill 2 Remake vs oryginał z PlayStation 2

YouTuber tworzący pokazany poniżej film dobrał identyczne sceny i łamigłówki. Jednak dla niektórych z nich wykorzystuje różne kąty kamery. Oczywiście porównywanie oprawy w oparciu o zwiastun jest nieco nie fair, ale póki co nie dysponujemy innymi materiałami. Mówi się, że najnowszy zwiastun, który niedawno pokazało Konami, jest kompilacją rozgrywki z wersji gry z marca 2023 roku. Dlatego może być już o wiele bardziej efektowna i dopracowana.