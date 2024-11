Silent Hill 2 Remake w wirtualnej rzeczywistości. Fani wciąż pracują nad modami do polskiego remaku

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Bloober Team pracuje nad nową marką, czyli Cronos: The New Dawn. Fani jednak nie zapomnieli o poprzednim projekcie studia i wciąż tworzą modyfikacje do Silent Hill 2. Jedna z osób zaangażowana w społeczność postanowiła podzielić się bardzo interesującą modyfikacją.

Tak wygląda Silent Hill 2 Remake na VR

Jedna z osób zajmująca się tworzeniem modyfikacji udostępniło swój ostatni projekt, dzięki któremu zagramy w Silent Hill 2 Remake na VR. PrayDog podzielił się wersją 0.2.2, którą możemy zobaczyć na nagraniu udostępnionym na YouTube. Jak większość modyfikacji do gier jest ona dostępna jedynie dla osób posiadających tytuł na komputerze osobistym - gracze PlayStation 5 nie uzyskają dostępu do opisanej opcji.