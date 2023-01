Silent Hill 2 Remake dostarczy „najwyższej klasy wrażeń wizualnych”

Na początku produkcji wspólnie z Masahiro Ito wykonaliśmy wiele prac początkowych, by upewnić się, że jesteśmy zgodni co do wizji artystycznej. Nasze zespoły 2D i 3D są najlepsze w swoich dziedzinach, więc gracze mogą oczekiwać najwyższej klasy wrażeń wizualnych – zapowiada Głomb.