Sifu zmierza na Steam i konsole Xbox. To jednak nie koniec dobrych wiadomości

W tym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Sifu doczeka się filmowej adaptacji. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych informacji związanych z produkcją studia Sloclap. Wspomniany tytuł już niebawem ruszy na podbój kolejnych platform, a deweloperzy z francuskiego zespołu wzbogacą swoje dzieło o zupełnie nowy tryb rozgrywki. Jest więc na co czekać.

Sifu zadebiutuje w 2023 roku na Steam oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Sifu zadebiutuje na Steam oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S w marcu 2023 roku. Na dokładną datę premiery musimy jednak jeszcze nieco zaczekać. W tym samym czasie produkcja studia Sloclap otrzyma również – w ramach darmowej aktualizacji – nowy tryb rozgrywki o nazwie „Arenas”.



Niestety deweloperzy nie zdradzili zbyt wielu szczegółów na temat nadchodzącego wariantu zabawy. Wiadomo jedynie, że „pomyślne ukończenie aren stopniowo odblokuje ogromną liczbę nowych modyfikatorów”, których ma być aż dwukrotnie więcej niż w podstawowej wersji i wprowadzą m.in. „alternatywne ruchy Kung Fu”. Twórcy zapowiadają również, że ukończenie wyzwań arenach odblokuje także „nowe kody i ekskluzywne nowe stroje”. Więcej informacji mamy otrzymać „wkrótce”.



Na koniec przypomnijmy, że Sifu dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych (Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sloclap, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.