Sifu - Final Update na nowym trailerze

Sifu to bez dwóch zdań jedna z najciekawszych premier ubiegłego roku, szczególnie jeśli jesteście miłośnikami wymagających produkcji. Twórcy ze studia Sloclap mając świadomość popularności swojego tytułu, stale rozwijali go na przestrzeni minionych miesięcy. Teraz podzielili się trailerem kolejnej aktualizacji, która wprowadzi do gry nieco nowości. Smutna wiadomość jest taka, że jak sami widzicie, będzie to Final Update.

Miejmy nadzieję, że Sifu 2 jest już w produkcji

Jak poinformowało Sloclap, Sifu Final Update zostanie oddane w ręce graczy we wrześniu. Aktualizacja wprowadzi między innymi: 12 nowych strojów, 70 modyfikatorów, 9 aren i 45 dodatkowych wyzwań. Fani tej produkcji z pewnością ucieszą się z nowości, chociaż podejrzewam, że większość z nich i tak wyczekuje informacji o Sifu 2.



Na koniec przypomnijmy, że Sifu zadebiutowało na rynku 8 lutego 2022 roku. Obecnie w hit Sloclap możecie zagrać na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sloclap, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.