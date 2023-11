Shenmue 4 może być prequelem serii. Twórca tej gry ma już nawet pomysł jak to zrobić

Zdaniem japońskiego twórcy, najnowsza część musi odejść od poprzedniego schematu i stać się mniej hermetyczna, a wtedy chętniej sięgną po nią nowi gracze. Suzuki planuje również włączenie poprzednich wydarzeń do głównej gry i rozważa uczynienie z niej prequelu serii.

Myślę, że odtworzenie ulic Dobuita z nowoczesną grafiką na nowym silniku byłoby bardzo ciekawe. Nawiązuje to również do tematu, a nie tylko powiększania rozmiaru. Stworzenie jeszcze bardziej szczegółowej Dobuity niż oryginalne Shenmue to ciekawy pomysł, zwłaszcza jeśli nie jest to remake, ale prequel z nową historią.