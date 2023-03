Pierwsze opinie o Shazam! Gniew bogów trafiły do sieci. Czy to zły film?

Recenzenci chwalą Shazam! Gniew Bogów przede wszystkim za akcję i humor, której ma być jeszcze więcej, niż w pierwszej części. Produkcja ma dostarczać sporo rozrywki, nawet jeżeli tym razem rodziny ton opowieści schodzi na drugi plan. Pochwały zbierają również trzy antagonistki, a także niezłe efekty specjalne. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Shazam! Gniew Bogów to super zabawna i godna kontynuacja. Nie jest to film komiksowy, który zmienia reguły gry, ale przekonuje do siebie swoimi postaciami i energią. Zawiera kilka prawdziwych niespodzianek i inteligentną wrażliwość, która dobrze do tego pasuje – plus trochę kreatywności i ekscytująca akcja z potworami.