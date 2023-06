Road to Vostok to coś dla fanów STALKER-a. Zobaczcie nowy gameplay trailer

Podczas pokazu PC Gaming Show zobaczyliśmy nowy zwiastun rozgrywki z Road to Vostok.

Road to Vostok, gra określana również jako fiński S.T.A.L.K.E.R., otrzymało właśnie nowy zwiastun rozgrywki, który zaprezentowano na pokazie PC Gaming Show. Jest to produkcja promowana przez samych deweloperów jako hardcorowa gra survival single-player, która przeniesie nas do bezlitosnego postapokaliptycznego świata.

Road to Vostok na zwiastunie rozgrywki