Serialowa Ciri ma nadzieję na zachowanie „esencji” z książek w 4. sezonie Wiedźmina. Aktorka podekscytowana rolą Fishburne’a

Aktorka jest również podekscytowana współpracą z Laurencem Fishburnem, który został zaangażowany do roli cyrulika Regisa. Freya Allen dodała, że jest wspaniałym aktorem z bogatym dorobkiem.

Nie mogę w to uwierzyć, to jest genialne. Jestem bardzo podekscytowana możliwością poznania go, ma za sobą wspaniałą karierę. Jest świetnym aktorem, więc zdecydowali się na współpracę z nim. Więc tak, jestem bardzo podekscytowana możliwością spotkaniem z nim i zobaczenia go przy pracy.