Serial ze świata The Walking Dead powróci z 3. sezonem. Jest pierwszy zwiastun

Drugi sezon The Walking Dead: Daryl Dixon dobiegł końca. Tytułowy bohater wraz z Carol Peletier poradzili sobie z nowymi zagrożeniami i wyruszają w kolejną europejską podróż, która zakończy się w Hiszpanii. Z tej okazji stacja AMC udostępniła pierwszą zapowiedź trzeciego sezonu serialu, który pokazuje kolejną przygodę dwójki ulubionych przez fanów serii bohaterów. Krótki zwiastun prezentuje, jak Daryl i Carol walczą z zombie w tunelu prowadzącym do Londynu. Pojawia się wiec pytanie, w jaki sposób znajdą się wiele tysięcy kilometrów w słonecznej Hiszpanii? Na to pytanie poznamy odpowiedź, oglądając trzeci sezon, który zadebiutuje już w przyszłym roku.

W trzecim sezonie Daryl Dixon i Carol Peletier będą kontynuować podróż, by jakimś sposobem wrócić do domu i do tych, których kochają. Gdy starają się znaleźć drogę powrotną, ścieżka prowadzi ich do odległych krain o zmieniających się i nieznanych warunkach. Podczas nowej przygody są świadkami różnych skutków apokalipsy szwendaczy.