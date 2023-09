Serial o Godzilli na pierwszym zwiastunie. Jest data premiery superprodukcji Apple’a

Wygląda to bardzo obiecująco.

Zanim doczekamy się kontynuacji Godzilla vs Kong, jeszcze w tym roku na platformie Apple TV+ zadebiutuje inna produkcja z popularnym potworem, która wejdzie w skład MonsterVerse od Legendary Pictures. W połowie sierpnia Apple pochwaliło się pierwszymi zdjęciami ze swojej nadchodzącej produkcji, a teraz do sieci trafił zwiastun, który prezentuje Monarch: Legacy of Monsters w akcji.

Monarch: Legacy of Monsters – pierwszy zwiastun i data premiery serialu na Apple TV+

Wraz z publikacją zwiastuna platforma ujawniła oficjalną datę debiutu serialu. Produkcja o Godzilli pojawi się na Apple TV+ już 17 listopada wraz z pierwszymi dwoma odcinkami. Kolejne będą emitowane co tydzień w każdy piątek do 12 stycznia 2024 roku.