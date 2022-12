Uncharted doczeka się rebootu? Nowe doniesienia w sieci

Jak podaje serwis TheLeak.co, na początku 2022 roku Sony miało podjąć decyzję o zresetowaniu serii Uncharted i zaplanować stworzenie jej rebootu. Co jednak ciekawe, jego opracowanie ponoć nie zostało zlecone studiu Naughty Dog, czyli twórcom cyklu, tylko zupełnie innemu deweloperowi. Ba, japońska korporacja tak naprawdę mogła to zaplanować jeszcze wcześniej.

Uncharted może doczekać się rebootu

Być może niektórzy z Was pamiętają, że w styczniu ubiegłego roku sieć obiegła wieść o istnieniu PlayStation Studios Visual Arts. Wówczas społeczność myślała, że to właśnie ten zespół może zająć się kolejną przygodą Nathana Drake’a. Jakiś czas temu Sony udostępniło z kolei ofertę pracy, która sugerowała, że wspomniane studio tworzy – lub dopiero zamierza stworzyć – niezapowiedzianą produkcję AAA we współpracy ze studiem Naughty Dog. To z kolei mogłoby równie dobrze oznaczać reboot. Oczywiście, na ten moment są to jedynie niepotwierdzone informacje. Pozostaje cierpliwie czekać.