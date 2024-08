Selfloss - emocjonalna podróż pełna mitów już 12 września na PC i konsolach

"Selfloss" to gra osadzona w świecie, gdzie wieloryby są bogami , a gracze wcielają się w postać Kazimira, uzdrowiciela na misji wyleczenia tajemniczej choroby, która zniszczyła jego krainę. W grze, która wymaga od graczy wykorzystania światła magicznej laski Kazimira, zadaniem jest walka z Miasm - tajemniczą chorobą, która opanowała świat.

Kazimir, uzbrojony w magiczny kostur, nie tylko walczy z mrocznymi siłami, ale także rozwiązuje skomplikowane zagadki, które stanowią integralną część mechaniki gry. Kontrolowanie Kazimira i jego kostura niezależnie pozwala na dynamiczne i strategiczne podejście do rozgrywki, łącząc elementy walki i zagadek w jedną, spójną całość.

Mitologia słowiańska i islandzka w "Selfloss"

Podróżując pieszo lub łodzią, gracze będą eksplorować przepiękne krajobrazy pełne mitów i sekretów. Świat w "Selfloss" jest głęboko zakorzeniony w mitologii słowiańskiej i islandzkiej, co nadaje grze unikalny klimat i bogatą warstwę narracyjną. W trakcie swojej podróży, Kazimir pomoże innym postaciom przezwyciężyć ich problemy i smutki, odkrywając przy tym własne skazy na duszy.

Gra oferuje emocjonalną i poruszającą historię, która prowadzi graczy przez różnorodne krajobrazy i sytuacje. W trakcie wykonywania rytuału Selfloss, gracze będą świadkami i uczestnikami głębokiej opowieści o bólu, odkupieniu i sile uzdrawiania.

Kluczowe cechy "Selfloss"

Centralnym elementem gry jest magiczny kostur, który służy zarówno do walki, jak i rozwiązywania zagadek. Gracze muszą nauczyć się kontrolować Kazimira i jego kostur równocześnie, co pozwala na kreatywne podejście do różnorodnych wyzwań.

Przemierzając świat na piechotę lub łodzią, odkryjemy bogatą mitologię i kulturę inspirowaną islandzkimi krajobrazami i słowiańskimi wierzeniami. Unikalny świat pełen wielorybów i bogów wielorybów stanowi tło dla historii o uzdrowieniu i duchowym odkupieniu.

W grze "Selfloss" gracze będą świadkami emocjonalnej narracji, która skłoni ich do refleksji nad trudnymi tematami i emocjami. Podczas wykonywania rytuału Selfloss, doświadczymy głębokiej opowieści o bólu, odkupieniu i sile uzdrawiania. Każdy krok w grze to nowe wyzwania i możliwości odkrywania bogatego świata pełnego mitów i magii.