Self już niedługo zadebiutuje w Disney+. Pixar zapowiada premierę swojej nowej krótkometrażowej animacji

Znane studio animacyjne zapowiedziało rychłą premierę swojej najnowszej krótkometrażowej animacji, wykonanej w technologii poklatkowej. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Self trafi w przyszłym miesiącu do zasobów platformy Disney+.

Self jest interesujące także z jeszcze jednego powodu. Jest to debiut Pixara w dziedzinie animacji poklatkowych. Wszystkie wcześniejsze produkcje korzystały z zupełnie innych technik.

Widzowie amerykańskich kin będą mieli okazję zobaczyć Self jako dodatek, wyświetlany bezpośrednio po projekcji dużej animacji Pixara – Co w duszy gra. My musimy niestety uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 2 lutego, gdyż wtedy animacja zadebiutuje w Disnay+.