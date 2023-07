Scorn trafił do sporej liczby graczy. Ebb Software chwali się wynikami

Twórcy za pośrednictwem wpisu opublikowanego na portalu społecznościowym Twitter poinformowali, że od momentu premiery w Scorn zagrało ponad 2 miliony graczy . Deweloperzy ze studia Ebb Software mają więc powody do zadowolenia, a przecież jeszcze w tym roku ze wspomnianą produkcją będą mieli okazję zapoznać się posiadacze najnowszej konsoli Sony.

W tym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi Scorn w wersji na PlayStation 5 . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Deweloperzy ze studia Ebb Software postanowili bowiem pochwalić się liczbą graczy, która zdecydowała się uruchomić ich produkcję . Okazuje się, że gra inspirowana dziełami H.R. Gigera nie narzeka na brak zainteresowania.

Na koniec przypomnijmy, że Scorn dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Ebb Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Scorn – pięknie, obrzydliwie, upierdliwie.

