Ścieżka dźwiękowa z 1. sezonu serialu Fallout trafiła na płyty winylowe

Kompozytorem ścieżki dźwiękowej do postapokaliptycznego serialu Amazona jest Ramin Djawadi. Jego twórczość rozpoczęła się w 2002 roku i przez ten czas zdołał skomponować wiele znakomitych soundtracków. Jeśli chodzi o seriale, to najlepiej znają ją z pewnością fani Gry o tron, gdyż to właśnie spod jego rąk wyszła muzyka do tego popularnego serialu.

Muzyka z serialu Fallout na płytach winylowych

Wydawnictwo Lakeshore Records udostępnia 21 utworów na dwupłytowym zestawie Opaque Canary Yellow i Opaque Sky Blue. Na okładce znajduje się plakat znany ze zwiastuna serialu, przedstawiający Lucy graną przez Ellę Purnell opuszczającą Kryptę 33. Wydanie zawiera także kolorowe wstawki ze zdjęciami promocyjnymi Lucy na pustkowiu w jej klasycznym niebiesko-żółtym kombinezonie Vault oraz Ghula Waltona Gogginsa gotowego siać spustoszenie.