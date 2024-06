Schneider Electric wprowadza nowy zasilacz UPS dla graczy

Ochrona zasilania dla entuzjastów gier

APC Back-UPS™ Pro Gaming to pierwszy zasilacz UPS w ofercie Schneider Electric stworzony specjalnie dla graczy, streamerów i twórców internetowych. Dzięki niemu użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwaną ochroną nawet w miejscach o niestabilnej sieci. Urządzenie utrzymuje zasilanie sprzętów z bardzo czułymi na przepięcia i spadki napięcia podzespołami, jak zaawansowane karty graficzne. To zasilanie bezprzerwowe sprawdza się również doskonale we współpracy z konsolami i innymi urządzeniami peryferyjnymi. Dzięki temu gracze nie muszą się martwić o nagłe przerwy w rozgrywce, a streamerzy o przerywane transmisje na żywo.

Aby zapewnić niezawodną ochronę, zasilacz APC Back-UPS™ Pro Gaming wyposażono w bateryjne zasilanie rezerwowe o tzw. czystej sinusoidzie. To rozwiązanie dostarcza prąd bez zakłóceń, co jest szczególnie istotne dla wrażliwych urządzeń elektronicznych. Dodatkowo, funkcja AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) chroni przed skokami napięcia, wydłużając tym samym żywotność sprzętu do gier i pracy.

Urządzenie posiada także opatentowany, widoczny pod niemal każdym kątem ekran LED, który pokazuje stan baterii oraz informuje o występowaniu skoków i spadków napięcia, a także awarii zasilania. Ekran może również sygnalizować usterki w okablowaniu budynku, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Nowa era ochrony zasilania dla graczy

Wraz ze wzrostem inwestycji graczy i streamerów w drogi sprzęt, odpowiednia ochrona staje się kluczowa. Schneider Electric, do której należy marka APC, jest certyfikowanym dostawcą sprzętu dla eSportu. To oznacza, że entuzjaści i profesjonaliści mogą cieszyć się niezakłóconą przez czynniki zewnętrzne rozgrywką. Nowy zasilacz UPS od Schneider Electric to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i dowód na to, że firma rozumie specyfikę branży gamingowej.

Nowość dla inteligentnych domów

Oprócz APC Back-UPS™ Pro Gaming, Schneider Electric wprowadza na rynek również zasilacz APC Back-UPS Connect (CP12036LI). Jest to kompaktowy i pierwszy na rynku zasilacz awaryjny do routerów, modemów, systemów VoIP (Voice over IP) i innych inteligentnych urządzeń domowych. Urządzenie wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe, zapewniając do 4 godzin pracy wymienionych sprzętów oraz niezawodne połączenie podczas awarii zasilania.