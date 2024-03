The Acolyte nie podoba się wielu fanom. Lucasfilm ma kolejny problem

Zwiastun The Acolyte, czyli nowego serialu z Gwiezdnych wojen, trafił do sieci w miniony wtorek. Wobec produkcji było wiele dużych oczekiwań i fani liczyli, że będzie to równie udana produkcja, jak Andor, która wreszcie zaoferuje widzom coś nowego, czego w serii jeszcze nie widzieli. Zaprezentowane przez Lucasfilm sceny nie zrobiły jednak wielkiego wrażenia na niektórych widzach, którzy postanowili wyrazić swoje niezadowolenie przyznając trailerowi łapkę w dół na YouTubie. Po dwóch dniach przewaga negatywnych reakcji wobec pozytywnych jest już dużo większa.

The Acolyte zbiera negatywne opinie od widzów po pierwszym zwiastunie

Jeszcze wczoraj niektóre serwisy informowały, że przewaga łapek w dół pod zwiastunem The Acolyte jest niewielka. Obecnie wynosi 236 tysięcy do 150 tysięcy łapek w górę. W komentarzach pod filmem widzowie postanowili wyśmiać jeden z dialogów, który pojawia się w materiale, pisząc komentarze, rozpoczynające się od słów „zamknij oczy, co widzisz?”, gdzie fani prześcigają się w najbardziej kreatywnych żartach.

