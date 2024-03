The Acolyte na pierwszym zwiastunie. Epicka historia ze świata Gwiezdnych wojen

Lucasfilm zaprezentował pierwszy zwiastun The Acolyte, czyli nowego serialu z Gwiezdnych wojen. Premiera już wkrótce na Disney+.

Zgodnie z wczorajszymi obietnicami Lucasfilm udostępnił pierwszy zwiastun The Acolyte. Będzie to pierwszy serial z Gwiezdnych wojen, którego historia rozgrywać się będzie w erze Wysokiej Republiki. Jak możemy zobaczyć na poniższym trailerze, tym razem otrzymamy kryminalną produkcję osadzoną w doskonale znanym uniwersum, która skupi się na Sithach i Ciemnej Stronie Mocy. Fani Star Wars mogą spodziewać się eksploracji zupełnie nowych tajemnic bogatego świata stworzonego przez George’a Lucasa. Zapowiada się świetny serial, który może zaskoczyć nie tylko oprawą audiowizualną. Sami sprawdźcie, jak zapowiada się The Acolyte.