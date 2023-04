Scarlett Johansson wróci do MCU jako Czarna Wdowa? Aktorka daje jasną odpowiedź

Wielu fanów uniwersum Marvela marzy o powrocie Roberta Downeya Jr., Chrisa Evansa i Scarlett Johansson do swoich ikonicznych superbohaterskich ról. Chociaż od Avengers: Koniec gry minęły zaledwie cztery lata, to najnowsze produkcje z MCU nie cieszą się takim uznaniem, jak te sprzed wielkiego zwieńczenia Sagi o Kamieniach Nieskończoności. Dlatego też wspomniani aktorzy często pytani są o możliwy powrót do Marvela. Niedawno do sprawy odniósł się Chris Evans, który przyznał, że istnieje pewna furtka, przez którą na razie nie zamierza przechodzić. Niedawno o możliwości powrotu wypowiedziała się Scarlett Johansson, która udzieliła konkretnej odpowiedzi, czy zobaczymy ją jeszcze raz w roli Natashy Romanoff.

Skończyłam. Rozdział się zakończył. Zrobiłam wszystko, co musiałam z tym zrobić. Powracanie do tej postaci i granie jej przez ponad dekadę, było wyjątkowym przeżyciem.