Scarlett Johansson straciła niegdyś główną rolę u Davida Finchera, bo była zbyt seksowna

Najwyraźniej był to stały problem w karierze Scarlett Johansson, ponieważ jej wygląd utrudniał obsadzanie ról opartych na postaciach i przez to aktorka straciła szansę na udział w wielu ciekawych i prestiżowych projektach. Oczywiście w ostatnich latach Scarlett Johansson udowodniła, że jest również znakomitą aktorką charakterystyczną i ciekawie byłoby zobaczyć, co mogłaby wnieść do ról, których nie dane jej było zagrać.

Scarlett Johansson jest zbyt seksowna do niektórych ról

David Fincher ostatecznie wybrał Rooney Marę i to ona zagrała w jego filmie rolę Lisbeth Salander, bo to właśnie ona była w stanie zapewnić swojej postaci właściwy odbiór u widzów. Aktorka rzeczywiście wykreowała niesamowitą postać, a następnie zagrała jeszcze w wielu interesujących filmach.