Scarlett Johannson zamierza walczyć ze swoją podróbką pojawiającą się w internecie

Scarlett Johansson dołącza do grona aktorów walczących o swoje prawa z firmami wykorzystującymi ich wizerunek do tworzenia filmów konstruowanych przez sztuczną inteligencję.

W reklamówce użyto fragmentu autentycznego klipu z Czarnej Wdowy, a następnie pojawiają się zdjęcia i sklonowany głos aktorki, którym zachęca się do zakupu aplikacji. W tej chwili Lisa AI jest bezproblemowo dostępna w sklepach App Store i Google Play, a reklamy pojawiały się najczęściej na Twitterze/X.

Jak już pisaliśmy, wygenerowany przez sztuczną inteligencję wizerunek Toma Hanksa został niedawno użyty do sprzedaży usług stomatologicznych. Nie jest to odosobniony przypadek, ponieważ wizerunki znanych ludzi od jakiegoś czasu są używane bez ich wiedzy i zgody do promocji rozmaitych produktów.

Dochodzenie praw jest w tym wypadku wciąż nieco skomplikowane, ponieważ dopiero kształtują się odpowiednie przepisy. Jednak w USA powstały już pierwsze przepisy umożliwiające ściganie nieuprawnionego wykorzystania nie tylko wizerunku, ale nawet głosu.