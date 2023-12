Sand Land to RPG na podstawie mangi od twórcy Dragon Ball. Zobacz gameplay

Sand Land przede wszystkim powinno przyciągnąć uwagę fanów twórczości Akiry Toriyamy. Za produkcję odpowiada studio ILCA, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje znane i cenione Bandai Namco. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, za sprawą którego możecie podziwiać grę w akcji.

Sand Land zaskakuje stylem i pomysłem na rozgrywkę

Sand Land to RPG akcji, w którym gracz wciela się w postać diabelskiego księcia Belzebuba. Poprowadzi on swoją drużynę na misję poszukiwania Legendarnego Źródła ukrytego gdzieś na pustyni, by w ten sposób zapobiec potężnym niedoborom wody, które zbyt mocno dają się we znaki mieszkańcom pustynnego świata.