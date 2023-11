Saints Row mogło wyglądać zupełnie inaczej. Volition chciało wrócić do korzeni

Okazuje się, że początkowo ostatnia odsłona Saints Row miała być kontynuacją serii, a nie jej rebootem. Volition zamierzało również wrócić do korzeni i postawić na nieco poważniejszy klimat. Deweloperzy rzekomo chcieli przygotować opowieść, która w 80% przypominałby Saints Row 2, a w 20% Saints Row: The Third. Dzięki takiemu rozwiązaniu gracze mieli otrzymać dramatyczną historię, w której nie brakowałoby także zwariowanych momentów.

Pomysły Volition miały się jednak nie spodobać wydawcy, czyli firmie Deep Silver . Na deweloperach wymuszono rzekomo zmianę koncepcji, a produkcję dodatkowo utrudniało szefostwo wspomnianego studia. Twórcy zmuszani byli bowiem do częstych zmian w fabule i innych elementach gry. Nie spodobało się to wielu doświadczonym członkom zespołu, którzy postanowili poszukać innego miejsca zatrudnienia.

Ostatecznie – jak wspomnieliśmy wyżej – ubiegłoroczna odsłona Saints Row poniosła porażkę. Już miesiąc po premierze dyrektor generalny Embracer Group przyznał, że „liczył na lepszy odbiór” ostatniej produkcji studia Volition. Niewykluczone, że pierwotna koncepcja zespołu spotkałaby się z cieplejszym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów.

Na koniec przypomnijmy, że Saints Row dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Saints Row (2022) - Krótko i tak sobie.