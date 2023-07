The Crew Motorfest na nowym zwiastunie

Sami zobaczcie, co będzie na Was czekać na wyspie O’ahu.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że w dniu premiery The Crew Motorfes nie będzie dostępne za pośrednictwem sklepu Steam. W czerwcu Ubisoft potwierdził, że pecetową wersję gry znajdziecie w Epic Games Store oraz Ubisoft Store.



Na koniec przypomnijmy, że The Crew Motorfest zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana jest na 14 września 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wstępnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony The Crew.