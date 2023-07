Rusza 4. sezon w Call of Duty: Modern Warfare 2. Wydawca prezentuje nową mapę

Mikołaj Ciesielski 0 0

Activision podgrzewa atmosferę przed startem kolejnego sezonu rankingowego.

W miniony weekend wybrani gracze NBA mieli okazję zagrać w nowe Call of Duty. Tegoroczna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek wciąż nie doczekała się zapowiedzi, ale niewykluczone, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Tymczasem już jutro – 12 lipca – w Call of Duty: Modern Warfare 2 rozpocznie się kolejny sezon rankingowy, za którego sprawą do gry trafi nowa mapa. Activision postanowiło natomiast podgrzać nieco atmosferę i opublikowało zwiastun prezentujący wspomnianą arenę. Call of Duty: Modern Warfare 2 z nową mapą. Rusza 4. sezon rankingowy Wraz ze startem 4. sezonu w Call of Duty: Modern Warfare 2 pojawi się mapa o nazwie Vondel Waterfront. Na nowej arenie będą mogły mierzyć się ze sobą dwa 6-osobowe zespoły, a kluczowym elementem rozgrywki ma być przemieszczanie się po wodzie. Udostępniony przez Activision zwiastun pozwala natomiast lepiej poznać wspomnianą miejscówkę.

Call of Duty: Modern Warfare 2 zostanie wzbogacone jutro nie tylko o nową mapę. W 4. sezonie do gry trafią również nowi Operatorzy, którzy powinni przypaść do gustu fanom serialu „The Boys”. Gracze mogą spodziewać się także nowych broni oraz trybu battle royale w Vondel. Pełną listę nowości znajdziecie we wpisie opublikowanym przez twórców, który udostępniamy na samym dole wiadomości.

GramTV przedstawia: