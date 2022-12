Call of Duty: Modern Warfare 2 – rusza darmowy weekend z trybem multiplayer

Już pod koniec listopada Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że Activision w grudniu zaprosi graczy na pierwszy darmowy weekend z Call of Duty: Modern Warfare 2. Okazuje się, że wspomniane doniesienia informatora okazały się prawdziwe. Już dziś – 15 grudnia – wszyscy zainteresowani bez dodatkowych kosztów będą mieli okazję sprawdzić się w sieciowym trybie najnowszej odsłony serii Call of Duty.

Activision zaprasza na darmowy weekend z trybem multiplayer gry Call of Duty: Modern Warfare 2

Podczas darmowego weekendu gracze będą mogli toczyć zmagania na trzech mapach – Shipment, Farm 18 oraz El Asilo. Do dyspozycji użytkowników oddane zostaną także cztery tryby: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, and Kill Confirmed. Activision podkreśla również, że w trakcie okresu próbnego zainteresowani będą mogli również sprawdzić, jak Call of Duty: Modern Warfare 2 prezentuje się w perspektywie TPP.



Darmowy weekend z trybem multiplayer gry Call of Duty: Modern Warfare 2 kończy się w poniedziałek – 19 grudnia. Oferta dostępna jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation oraz Xbox. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnym blogu marki Call of Duty pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II - awantura w Meksyku!