Twórcy popularnego survivalu są wściekli na Unity. Rust 2 na innym silniku

Jak podaje serwis IGN, Garry Newman – założyciel studia Facepunch odpowiedzialnego za stworzenie gry Rust – zapowiedział kontynuację (Rust 2) wspomnianej produkcji, zapewniając jednocześnie, że nie powstanie ona na silniku graficznym Unity.

Koszt nie jest dla nas istotną kwestią. Jeśli wszystko by działało, śledzenie było bezbłędne i było to 10 pensów za sprzedaż, to naprawdę nic wielkiego. Jeśli tyle to kosztuje, to tyle to kosztuje.

Ale to nie dlatego jesteśmy wściekli. Boli nas to, ponieważ nie zgodziliśmy się na to. Korzystaliśmy z silnika, ponieważ płaci się z góry, a następnie wysyła produkt. Nie powiedziano nam, że tak się stanie. Nie zostaliśmy ostrzeżeni. Nie skonsultowano się z nami.

Spędziliśmy 10 lat tworząc Rust na silniku Unity. Płaciliśmy im co roku. A teraz zmienili zasady.