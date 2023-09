Twórcy gier odpowiadają na zmiany Unity. Wyłączają reklamy w ramach protestu

Kilka dni temu informowaliśmy Was o kontrowersyjnych zmianach w warunkach korzystania z silnika graficznego Unity. Teraz natomiast okazuje się, że grupa całkiem dużych deweloperów – w większości z rynku gier mobilnych – postanowiła w ramach protestu wyłączyć w swoich grach technologie reklamowe firmy Unity, aż do czasu wycofania się z nowych warunków (podajemy za serwisem The Verge).

Deweloperzy protestują przeciwko zmianom w Unity

Obecnie wśród firm, które biorą udział w proteście, znajdziemy m.in. Azur Games, Voodoo, CrazyLabs, Inspired Square, Playgendary, Century Games czy Supercent. Do inicjatywy na pewno dołączy jeszcze więcej studiów. Jeśli zaś chodzi o technologie, które są przez tych twórców wyłączane, mowa tutaj o Unity Ads oraz ironSource. Pierwsza technologia zapewnia możliwość wyświetlania reklam w grach, druga zaś jest zestawem specjalnych narzędzi do monetyzacji.

Grupa wspomnianych deweloperów przygotowała także list otwarty do Unity, w którym czytamy: