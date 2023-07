Russell Crowe ma dość pytań o Gladiatora 2. „Powinni mi za to ku**a płacić”

Aktor wprost powiedział, że nie ma nic wspólnego z Gladiatorem 2 i dziennikarze powinni przestać go pytać o film. Crowe przyznał, że ilość pytań była tak duża, że powinni mu zacząć płacić za odpowiadanie na nie.

Powinni mi ku**a płacić za odpowiedzialnie na te wszystkie pytania, które zadają mi na temat filmu, w którym nawet nie gram. To nie ma nic wspólnego ze mną. W świecie Gladiatora jestem martwy. Leżę sześć stóp pod ziemią. Ale przyznaję się do pewnej zazdrości, ponieważ przypomina mi, że kiedyś byłem młodszy i jak ważne było to dla mnie w moim życiu.