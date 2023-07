Nowe zdjęcia z Gladiatora 2. Na potrzeby filmu zbudowane wielkie miasto i imponujące Koloseum

Przygotowania do startu zdjęć do Gladiatora 2 trwają już od kilku tygodni. Większość członków obsady zameldowała się już na Malcie, gdzie kręcone będą zdjęcia, co potwierdziło niedawne wspólne zdjęcie aktorów, którzy wystąpią w kontynuacji Gladiatora. Tym razem serwis Collider podzielił się zdjęciami z imponującej scenografii do filmu, która wciąż jest w przygotowaniu.

Gladiator 2 – nowe zdjęcia z planu

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, że ekipa filmowa buduje wiele elementów scenografii na niewielkiej wyspie na Malcie, w tym poszczególne budynki, czy Koloseum. Redaktor Collidera mógł podzielić się zdjęciami prezentujące panoramę wyspy, na których dokładnie widzimy, jak imponująca prezentuje się budowa scenografii do Gladiatora 2.