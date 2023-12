Russell Crowe i bracia Hemsworth i w filmie akcji Land of Bad. Jest pierwszy zwiastun

Do sieci trafił oficjalny zwiastun thrillera akcji zatytułowanego Land of Bad, w którym występują Russell Crowe i bracia Hemsworth.

W filmie występują: Russell Crowe, Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia, Daniel MacPherson, Gunner Wright i Lincoln Lewis.

Za reżyserię tego widowiska odpowiada Will Eubank, który ma na koncie takie filmy jak: The Signal, Underwater i Paranormal Activity: Next of Kin.