Rozwój Cyberpunk 2077 na przestrzeni lat na fanowskiej grafice. Twórca gry zachwycony

Od momentu premiery w grudniu 2020 roku Cyberpunk 2077 przeszedł sporo zmian. Nie tylko pod względem optymalizacji i naprawy błędów, ale również doczekując się nowej zawartości. Chociaż rozwój gry nie był tak duży jak w przypadku Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu, to CD Projekt RED dostarczył fanom Night City sporo nowości, żeby tylko wspomnieć o zbliżającej się premierze aktualizacji 2.0, która wprowadzi zupełnie nowe mechaniki do gry. Również sporych rozmiarów dodatek Widmo wolności, który zajmie sporo miejsca na dyskach PC i konsol, doda nowe elementy do świata Cyberpunka 2077. Jeden z fanów gry postanowił przedstawić wszystkie zmiany i nowości z darmowych DLC oraz płatnego dodatku na jednej grafice.