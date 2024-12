Rozgrzewajcie swojego Switcha. Nadciąga Victory Heat Rally

Szalona i kolorowa gra wyścigowa lada moment wyląduje na konsoli Nintendo Switch. To jedna z tych produkcji w której po trasie poruszacie się z prędkością nadświetlną Sokoła Millenium

Nie jest to absolutna nowość, bowiem Victory Heat Rally miało już swoją premierę na platformach PC, iOS i Androidzie w październiku bieżącego roku. Teraz jednak ta zwariowana, zręcznościowa gra wyścigowa szykuje się do debiutu na konsoli Nintendo Switch.

Victory Heat Rally pojawi się na Nintendo Switch

Victory Heat Rally to czysty arcade z klimatem rodem ze starych automatów do gier. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Skydevilpalm. Wyścigi cechuje neonowa, pikselowa i bardzo kolorowa grafika w 2.5D oraz szalona prędkość, która wymaga od gracza niesamowitej zręczności. Jest to jedna z tych gier w których pokonywanie zakrętów driftem jest kluczowe aby w ogóle się w nich wyrobić, ale jednocześnie nie będziecie czuli potrzeby puszczania przycisku odpowiadającego za gaz.