Rola Bonda nie jest dla każdego. Taron Egerton dementuje pogłoski

Wraz z wybuchowym odejściem Daniela Craiga z roli Bonda w Nie czas umierać, otworzył się temat jego następcy. I chociaż sami twórcy dość niechętnie wypowiadają się o nowej obsadzie, to w sieci aż huczy od rozmaitych domysłów i spekulacji. Sytuację podsycają też rozmaici aktorzy, których nazwiska pojawiają się w kontekście objęcia roli agenta 007.

Bardzo długo mówiło się o silnej pozycji Henry’ego Cavilla i stawiało się go na pozycji pewniaka. Podobno nawet sztuczna inteligencja zaprzęgnięta do analizy atrybutów poszczególnych kandydatów, wytypowała właśnie tego aktora. W międzyczasie pojawiły się także pogłoski, z których wynikało, że kolejny James Bond wcale nie musi być biały i może być kobietą. Zresztą delikatny przedsmak takiej sytuacji mieliśmy w Nie czas umierać, gdzie pojawiła się czarnoskóra zmienniczka.

Mimo wielu plotek, nic nie zostało ostatecznie przesądzone, a niektórzy aktorzy typowani do tej roli dementują plotki, albo stwierdzają wprost, że niekoniecznie się do niej nadają.

Jednym z przykładów może być Taron Egerton. Aktor stwierdził ostatnio, że nie wierzy, iż jest dobrym wyborem.

W jednym z niedawnych wywiadów młody aktor odniósł się do doniesień sugerujących, że prowadzi rozmowy w sprawie roli super szpiega w kolejnej odsłonie serii 007.

Nie sądzę, żebym był do tego właściwym wyborem. Trzeba mieć odpowiednie cechy, żeby być właśnie tym facetem, a to jest coś, do czego ja wciąż dążę.