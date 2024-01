RoboCop: Rogue City wkrótce z wyczekiwaną przez graczy funkcją. „Słyszymy Was”

Wielu obywateli pytało o tryb Nowa Gra+ dla RoboCop: Rogue City. Słyszymy Was. Obserwujcie nas, aby uzyskać więcej informacji na ten temat w nadchodzących tygodniach. Do tego czasu: trzymajcie się z daleka od kłopotów – czytamy we wpisie opublikowanym przez deweloperów ze studia Teyon.

Na koniec warto przypomnieć, że RoboCop: Rogue City dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji polskiego studia Teyon, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Robocop: Rogue City - to powinna być trzecia część trylogii filmowej!

