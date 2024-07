Robert Downey Jr. postawił jeden warunek powrotu do MCU. Aktor zarobi fortunę na nowej roli

Serwis Variety dotarł do zakulisowych informacji o negocjacjach między Marvelem a Robertem Downeyem Jr., z których dowiadujemy się, że aktor postawił studiu ultimatum. Zgodził się ponownie zagrać w MCU jedynie pod warunkiem, że dwie kolejne części Avengers wyreżyserują bracia Russo, czyli twórcy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry.

Na odbywającym się w ubiegły weekend San Diego Comic-Con Marvel na swoim panelu oficjalnie ogłosił, że Robert Downey Jr. wraca do MCU, ale nie jako Iron Man. Studio powierzyło swojej największej gwieździe zupełnie nową rolę, w której zaprezentuje się w pełnej krasie w Avengers: Doomsday, czyli nadchodzącej piątej części serii o superbohaterskiej drużynie. Robert Downey Jr. tym razem wcieli się w popularnego złoczyńcę, ale okazuje się, że Marvel musiał spełnić jeden warunek aktora, zanim ten zgodził się na powrót do najpopularniejszego uniwersum w historii.

Spełnienie życzenia aktora nie było jednak tanie. Marvel miał przeznaczyć aż 80 mln dolarów na wynagrodzenie dla Anthony’ego i Joe Russo za wyreżyserowanie Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Jeszcze większą wypłatę otrzyma Robert Downey Jr. za rolę Doktora Dooma w dwóch wspomnianych filmach.

Co więcej, umowa z Russo obejmuje również dodatkowe bonusy za osiągnięcia finansowe filmu. Za Avengers: Doomsday mogą zarobić do 750 mln dolarów, a za Avengers: Secret Wars nawet 1 mld dolarów. Bracia będą także produkować oba filmy pod swoim szyldem AGBO, co jest nowością dla Marvela, które nigdy wcześniej nie współpracowało z zewnętrznymi studiami.