Oppenheimer powstał w niecałe dwa miesiące. To osobisty rekord Nolana

Oppenheimer jest zrealizowanym z wielkim rozmachem widowiskiem, a jego kinowa wersja trwa ponad trzy godziny, ale według grającego główną rolę, Cilliana Murphy 'ego, proces kręcenia filmu był zaskakująco krótki.

Zrobiliśmy ten film niewiarygodnie szybko. Zrobiliśmy to w 57 dni. Tempo tego było szalone. Plany są ogromne, ale wydaje się, że gra się w niezależnym filmie. Jest tylko Chris i operator – zawsze jedna kamera. Nie ma wioski wideo, nie ma monitorów, nic. Jest filmowcem bardzo analogowym.

Oppenheimer powstał rekordowo szybko

Zdjęcia do Oppenheimera to chyba życiowy rekord Nolana. Porównując to do innych jego filmów: zdjęcia do Dunkierki z 2017 roku trwały 68 dni, a do Tenet z 2020 roku – 96 dni.