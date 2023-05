Rob Savage: Boogeyman to najbardziej przerażająca ekranizacja powieści Stephena Kinga

Savage jest reżyserem niezależnych hitów Host i Dashcam, z których pierwszy to niskobudżetowy horror, którego akcja toczy się podczas rozmowy przez Zoom. Sprytna koncepcja trafiła do właściwych odbiorców – do tych z nas, którzy utknęli w domu podczas szczytu pandemii COVID-19. Host przypomina nam, że świat jest straszny bez względu na to, gdzie jesteśmy, nawet w zaciszu naszych domów. The Boogeyman to jego pierwszy pełnometrażowy film tego autora z dużym studiem.

Boogeyman może być najbardziej przerażającym filmem Stephena Kinga.